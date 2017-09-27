Полиция возбудила дело по факту ДТП с актером сериала "Физрук"

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Полицейские завели уголовное дело по факту аварии на МКАД, в которой погиб актер сериала "Физрук" Егор Клинаев. По словам официального представителя МВД Ирины Волк, совершивший ДТП водитель доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Столичные полицейские возбудили уголовное дело по факту аварии на 24-м километре МКАД, в которой погиб 18-летний актер сериала "Физрук" Егор Клинаев. Об этом TVC.ru сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками следственного подразделения УВД по ЮАО города Москвы возбуждено уголовное дело по факту ДТП, произошедшего в среду около 3:30 на МКАД. В результате инцидента два человека пострадали и были направлены в медицинские учреждения, один человек погиб", - сказала Волк.

По ее словам, в настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Волк подчеркнула, что совершивший ДТП водитель доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду в результате крупной аварии на МКАД погиб актер сериала "Физрук" 18-летний Егор Клинаев. Молодой человек остановился, чтобы помочь водителям столкнувшихся машин, и был сбит автомобилем, водитель которого не заметил ДТП.

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