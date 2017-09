Трамп заподозрил Facebook и американские СМИ в сговоре

Теги: В мире сша сми трамп facebook

Президент США Дональд Трамп подозревает, что социальная сеть Facebook и некоторые американские издания проводят враждебную политику по отношению к его политическому курсу. Об этом он написал в среду в Twitter. Американский лидер предположил, что медиа находятся в сговоре.

"Facebook всегда был против Трампа. Телесети были всегда против Трампа, следовательно, фейковые новости, The New York Times (принесли извинения) и The Washington Post были против Трампа. Сговор?" - написал американский лидер в Twitter.

Ранее в Twitter не стали блокировать оскорбительное сообщение президента о ситуации вокруг КНДР. Заявление оказалось социально значимым и не подлежит модерации, объяснили в компании. При этом многие пользователи сочли высказывание Трампа противоречащим правилам соцсети.

