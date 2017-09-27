Шторм "Мария" в Атлантике вновь стал ураганом

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Тропический шторм "Мария" в Атлантике вновь усилился до урагана первой категории. Его максимальная скорость в пределах стихии составляет примерно 33,5 метра в секунду. В настоящее время "Мария" находится в 265 километрах к востоку от Северной Каролины.

Тропический шторм "Мария" в Атлантическом океане снова усилился до урагана первой категории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.

Максимальная скорость урагана в пределах стихии составляет примерно 33,5 метра в секунду. В настоящее время "Мария" находится в 265 километрах к востоку от американского штата Северная Каролина и движется в северо-восточном направлении со скоростью 2,6 метра в секунду.

Жертвами урагана "Мария" в странах Карибского бассейна стали уже почти 60 человек.

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