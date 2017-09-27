Росгвардия объяснила закупку "хрустальных погон" давней традицией

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Погоны из хрусталя — традиционный памятный подарок для офицеров, прослуживших более 30 лет. Об этом говорится в комментарии пресс-службы Росгвардии по поводу закупки изделий в "бархатной коробке с механизмом открытия верхней крышки" за 582 тысячи рублей. Ранее о появлении такого тендера на портале госзакупок сообщили СМИ.

Хрустальные погоны, которые собирается закупить Росгвардия, являются традиционным памятным подарком для высших офицеров, прослуживших более 30 лет.

"Хрустальные погоны - это традиционный и памятный подарок высшим офицерам, большинство их которых отдали служению Отечеству более 30 лет", - сообщили "Интерфаксу" в департаменте ведомства по взаимодействию со СМИ.

"Вручение символических погон является давней воинской традицией, которой придерживается и Росгвардия в поощрении своих офицеров. Такие относительно недорогие в денежном эквиваленте подарки бесценны как поощрение и часто становятся семейными реликвиями, передающимися по наследству сыновьям и внукам", - подчеркнули в Росгвардии.

27 сентября на сайте госзакупок появилось объявление о проведении тендера на закупку 104 пар "хрустальных погон в подарочной упаковке" стоимостью 582 тысячи рублей. Объявление разместила Центральная войсковая комендатура по материально-техническому обеспечению Федеральной службы войск Национальной гвардии России. Оплата за изделия будет производиться из федерального бюджета.

"Хрустальные погоны должны быть полностью прозрачными (за исключением звезды), не допускается внесение цветных элементов, потертостей, помутнений, пузырьков, вкраплений, трещин, сколов. Материал изделия должен быть полностью однородный", - указывается в материалах на сайте госзакупок.

Ведомство намерено приобрести две пары хрустальных погон для генерал-полковников (три звезды), 22 пары хрустальных погон для генерал-лейтенантов (две звезды) и 80 пар хрустальных погон для генерал-майоров (одна звезда). Погоны должны быть в подарочной упаковке, обитой бордовым бархатом и имеющей "механизм открытия верхней крышки".

Федеральная служба войск Национальной гвардии была создана в апреле 2016 года указом президента Владимира Путина. В ее состав переведены внутренние войска МВД, ОМОН, СОБР, вневедомственная охрана и органы лицензионно-разрешительной системы.

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