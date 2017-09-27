Россия полностью уничтожила запасы химоружия: репортаж "ТВ Центра"

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В России в среду были уничтожены последние снаряды с химическими боеприпасами. Историческим назвал это событие Владимир Путин. Крупнейший в мире арсенал отравляющих веществ - 40 тысяч тонн, которые достались России от Советского Союза - полностью ликвидирован. Для выполнения этой сложной работы в России были созданы специальные предприятия и разработаны безопасные технологии.

Исторический момент — идёт загрузка последних снарядов, начиненных боевыми отравляющими веществами, которые есть в России. В данном случае в качестве смертельной начинки – газ VX. Обладает нервнопаралитическим действием. Боеприпасы загружают на линию транспортера. Команду начать уничтожение последней партии по видеосвязи даёт лично президент России, передает "ТВ Центр".

Процесс уничтожения химического оружия практически полностью автоматизирован. В герметичном реакторе снаряд сверлят и вакуумом выкачивают отравляющее вещество, которое смешивают со специальными реактивами. На выходе - субстанция не опасней средства для мытья посуды.

Объект 1208 в удмуртском Кизнере был последним местом хранения и уничтожения химического оружия. Здесь находились более пяти с половиной тысяч тонн боевых отравляющих веществ - зарин, зоман, люизит, XV. В среду все это стало историей.

В 1993 году была подписана конвенция о запрете на разработку, производство, накопление, применение и уничтожение химического оружия. Россия её ратифицировала и обязалась до 2020 года уничтожить свои запасы – более сорока тысяч тонн отравляющих веществ. Справились намного быстрей.

"Рассчитываем, что усилия России по ликвидации химического оружия послужат примером и для других стран. Как известно, самыми крупными держателями, обладателями химического оружия были как раз Россия - и являются до сих пор Соединённые Штаты, которые, к сожалению, не выполняют своих обязательств по срокам уничтожения химического оружия. Уже трижды переносят сроки его ликвидации, в том числе под предлогом отсутствия достаточного, необходимого количества бюджетных финансовых средств - что, честно говоря, звучит как-то странновато", - сказал Путин.

В Соединённых штатах Америки технология уничтожения основана на обычном сжигании, что непременно несёт ущерб окружающей среде. К тому же, необходимого числа предприятий у США нет. Боеприпасы с химоружием хранятся на складах. Утечки отравляющих веществ происходят постоянно.

За весь период работы ни на одном российском объекте не было допущено аварийной ситуации. Не то что аварийной ситуации, а не было нарушено ни одно требование по безопасности населения по экологической безопасности.

Программа по уничтожению химического оружия в России включала не только строительство самих предприятий. Например, в Кизнере это позволило возвести жильё для рабочих, школы и детские сады, пожарную часть и дом культуры. Теперь завод перепрофилируют под гражданские нужды. А это значит, что рабочие места будут сохранены.

Дмитрий Гусев, Виктор Мальцев, Юрий Петров. "ТВ Центр", Кизнер, Удмуртия.