Собянин: в 2018 году в Южном Бутове откроется новый ландшафтный парк

Теги: Москва собянин благоустройство парк

В Москве появится новый благоустроенный парк. Он откроется уже следующим летом. На площади в 140 гектаров разобьют цветники и высадят почти 30 тысяч деревьев и кустарников. Центром притяжения станут летние эстрады и амфитеатры, спортивные и детские площадки.

Теперь для того, чтобы погулять в современном парке, жителям Южного Бутова совсем не обязательно выезжать за пределы своего района. Масштабное благоустройство уже в самом разгаре, передает "ТВ Центр".

В новом парке будет где разгуляться. Помимо детских площадок и велодорожек здесь будет 50 павильонов с кафе и тематическими клубами, а также 6 летних эстрад. Проект нового народного парка обсуждался долго. Детали согласовывали, чтобы удовлетворить пожелания не только жителей Южного Бутова, но и соседних районов Новой Москвы.

"Он, по сути дела, охватит всю территорию Южного Бутова. Мы где-то год-полтора согласовывали с жителями, с депутатами, обсуждали. Может быть, конечно, еще не все обсудили - есть еще какие-то нюансы. Мы готовы их обсудить, поправить. Требуется благоустроить всю ту территорию так, чтобы это пространство было для жизни. И не нужно было никуда выезжать и чувствовать себя абсолютно комфортно", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Для комфортных прогулок в парке создадут специальные зоны у воды с деревянными причалами и пандусами-переходами. Отремонтируют дамбы и пешеходные мосты, благоустроят и сохранят зеленую зону. Изюминкой парка станут увитые плющом навесы и беседки.

Обязательной частью проекта благоустройства парка является создание многочисленных спортивных площадок, а также точек для пикника. Большое внимание уделят и безопасности во время прогулок. Для любителей посидеть в интернете в новом парке сделают несколько точек доступа к Wi-Fi. Те, кто предпочитают телефону другие занятия, тоже скучать не будут.

Все основные инженерные и подготовительные работы завершат уже в этом году. Сам парк планируют закончить летом 2018 года.

Александра Сергомасова, Андрей Булычев, Дмитрий Панов. "ТВ Центр".