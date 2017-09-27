Путин утвердил академика Сергеева на пост главы РАН

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Владимир Путин подписал указ об утверждении Александра Сергеева на пост главы РАН сроком на пять лет. При этом президент дал ознакомиться академику с указом в ходе совместной встречи. Накануне Сергеев во втором туре одержал победу на выборах нового главы РАН.

Президент России Владимир Путин утвердил академика Александра Сергеева на пост главы Российской академии наук (РАН). Об этом сообщает "Интерфакс".

Путин подписал указ об утверждении Сергеева на пост главы РАН сроком на пять лет. Документ вступает в силу со дня подписания. При этом президент дал ознакомиться академику с указом в ходе совместной встречи.

Накануне состоялись выборы нового главы РАН, в ходе которых победу во втором туре одержал академик Александр Сергеев. С 2015 года он занимает пост директора Института прикладной физики РАН. Под руководством Сергеева в ИПФ был создан самый мощный в России петаваттный лазерный комплекс. Кроме того, он является автором и соавтором более 350 научных работ.

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