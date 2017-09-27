Госдума проверит финансы всех российских авиакомпаний

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Госдума запросит у Минтранса и Росавиации информацию о финансовом положении всех российских авиакомпаний. Особое внимание уделят проверке "Аэрофлота". Интерес народных избранников связан с кризисом вокруг "ВИМ-Авиа". В среду на проблему в сфере авиаперевозок обратил внимание президент Владимир Путин.

"Аэрофлот" и другие российские авиакомпании проверят после ситуации с "ВИМ-Авиа". Информацию о финансовом положении перевозчиков запросит Госдума у Минтранса и Росавиации, передает "Интерфакс".

"Может быть, там другие авиакомпании находятся в таком состоянии, что они через месяц остановятся", - предположил председатель думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев. По его словам, "самое основное" - посмотреть, в каком финансовом состоянии находится "Аэрофлот". "Чем ему помочь, какой лизинг, по какой цене", - перечислил он вопросы к компании.

25 сентября "ВИМ-Авиа" прекратила чартерные перевозки. Компания задолжала российским аэропортам 667,6 миллиона рублей. В отношении должностных лиц перевозчика возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Владелец "ВИМ-Авиа" Рашид Мурсекаев покинул Россию, сообщили ранее источники российских информагентств. По некоторым данным, он мог направиться в Стамбул. О том, что Мурсекаев, возможно, улетел за границу, заявил также глава Росавиации Александр Нерадько. Выступая в Госдуме в среду, он рассказал, что собственник авиакомпании перестал выходить на связь.

Владимир Путин в связи с кризисом вокруг "ВИМ-Авиа" объявил неполное служебное несоответствие министру транспорта Максиму Соколову. Кроме того, президент упрекнул вице-премьера Аркадия Дворковича в том, что он уделяет недостаточно внимания транспортной отрасли.

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