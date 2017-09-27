Пожар на складе в Виннице сочли попыткой скрыть хищения оружия

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Уже почти сутки на Украине под Винницей горит один из крупнейших арсеналов страны. Детонируют снаряды, осколки разлетаются на километры. Из окрестных селений эвакуированы более 30 тысяч жителей. Только по приблизительным подсчетам, ущерб может составить порядка 800 миллионов долларов. Как и в иных подобных случаях, власти поспешили переложить ответственность за случившееся на других. Уголовное дело возбуждено по статье "Диверсия".

Вторые сутки пылают станицы. В течение дня количество взрывов уменьшилось, но эпизодические вспышки все же озаряют небо над Винницей. Вечером во вторник один за другим в дома жителей ближайших поселков полетели боеприпасы. Что за арсенал - не сообщается. По некоторым данным, это ракеты систем "Смерч", "Ураган", "Град" и танковые снаряды. Военный склад расположен в 20 километрах от областного центра. Власти рапортовали об эвакуации 30 тысяч человек, передает "ТВ Центр".

Сообщается о двух раненых. Местные жители утверждают, что есть и погибшие. Военные сразу оцепили пятикилометровую зону, перекрыли автомагистрали, в объезд идут поезда и даже самолеты облетают опасный район.

Взрывы в Винницкой области произошли в день рождения Петра Порошенко. Президент от праздника отрываться не стал и направил в зону ЧП, где, кстати, базируется одно из подразделений его ручной нацгвардии, десант из руководителей спецслужб. Генералитет на месте сразу же обнаружил русский след. Даже уголовное дело завели по статье "Диверсия". Упоминается, в том числе неопознанный беспилотник. А вот депутат Антон Геращенко нашел виновных в своей стране и назвал их поимённо.

"То, что произошло на складе боеприпасов в Калиновке - это военная катастрофа, ответственность за которую должен понести глава Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко. Этот стратегический склад, вслед за Балаклейским и Сватовским военными складами, превратился в ничто из-за тотальной безнаказанности высшего военного руководства Вооруженных сил Украины за предыдущие катастрофы", - заявил он.

Геращенко вспоминает недавние взрывы арсеналов под Харьковом и Мариуполем. Такие фейерверки на Украине происходят с пугающей частотой. Посвященные в детали утверждают, военные склады - золотое дно. На их безопасность выделяются миллионы, но ответственные на местах распределяют субсидии по-своему, превращая полигоны в могильники химоружия или просто в свалку списанного железа. Верный способ замести следы - тряхнуть этой стариной.

"ТВ Центр".