Ребенок из КНДР выпал из окна жилого дома в Москве и погиб

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На западе столицы четырехлетний мальчик из Северной Кореи выпал из окна 15-го этажа жилого дома и погиб. Инцидент произошел на Мичуринском проспекте. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

Четырехлетний мальчик из Северной Кореи погиб в результате падения из окна 15-го этажа жилого дома на западе столицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Из окна 15-го этажа дома 5 по Мичуринскому проспекту выпал четырехлетний мальчик, гражданин Северной Кореи. Погиб на месте", - говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства происшествия.

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