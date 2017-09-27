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Минобороны Украины сообщает, что взрывы на складе боеприпасов под Винницей прекратились в среду вечером. Ликвидация последствий ЧП продолжается.

Взрывы на складе боеприпасов возле поселка Калиновка в Винницкой области прекратились. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Украины.

"По сообщению оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Калиновке, начиная с 19:00 на военном арсенале не прозвучало ни одного взрыва. Единичные очаги огня, периодически возникающие на территории объекта сразу гасятся пожарными танками", - говорится в сообщении ведомства.

Ликвидация последствий пожара продолжаются. В населенных пунктах близ места ЧП будут круглосуточно дежурить сотрудники Нацполиции и Нацгвардии Украины.

Взрывы на складе начались вечером 26 сентября. На арсенале, по данным генштаба Вооруженных сил Украины, хранилось более 80 тысяч тонн боеприпасов. Из-за взрывов были эвакуированы около 30 тысяч человек.