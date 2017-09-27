СКР устанавливает всех пострадавших в рамках дела "ВИМ-Авиа"

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Следователи устанавливают всех пострадавших в рамках дела "ВИМ-Авиа" и принимают меры к обеспечению возмещения причиненного им ущерба. Кроме того, в рамках расследования также уточнят причины и условия, которые способствовали сложившейся ситуации в авиакомпании.

Следственные органы устанавливают всех пострадавших в рамках дела авиакомпании "ВИМ-Авиа" и принимают меры к обеспечению возмещения причиненного им ущерба. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"В рамках расследования будут приняты не только меры, направленные на установление виновных. Следователями также устанавливаются все пострадавшие, как граждане, так и организации, и принимаются меры к обеспечению возмещения причиненного им ущерба", - приводит слова Петренко ТАСС.

По ее словам, в рамках расследования следователи также устанавливают причины и условия, которые способствовали сложившейся ситуации в авиакомпании.

В понедельник "ВИМ-Авиа" прекратила чартерные перевозки. Компания задолжала российским аэропортам 667,6 миллиона рублей. В отношении должностных лиц перевозчика возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Впоследствии стало известно, что владелец "ВИМ-Авиа" Рашид Мурсекаев покинул Россию.

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