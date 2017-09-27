Гей-пара из России попыталась покончить с собой у парламента Финляндии

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Двое геев из России попытались покончить с собой у здания финского парламента после того, как им отказали в убежище. Об инциденте, который произошел в Хельсинки в прошлую пятницу, сообщили местные СМИ. Официально власти не подтверждают гражданство ранивших себя в живот мужчин, однако известно, что уже после попытки самоубийства они дали интервью финской газете. Александр и Никита сообщили изданию, что в России они подвергались преследованию из-за своей ориентации.

Двое мужчин, которые в прошлую пятницу попытались покончить с собой у здания парламента Финляндии, называют себя гей-парой из России. Об этом они сами заявили в интервью местной газете Ilta-Sanomat уже после инцидента в центре Хельсинки.

По данным издания, 22 сентября мужчины ранили себя ножом в живот на ступеньках парламента в знак протеста после того, как им отказали в убежище на территории страны. Как утверждает финская газета, позже их доставили в больницу, а уже на следующий день выписали. На фотографии в Ilta-Sanomat на животах мужчин видны швы от ножевых ранений.

Как сообщает телекомпания Yle, 19-летний Александр и 22-летний Никита, по их собственным словам, запросили в Финляндии убежище, однако получили отказ. Они связались с Ilta-Sanomat, чтобы привлечь внимание к своей проблеме. Этим же был продиктован и их поступок у здания парламента. Гей-пара утверждает, что подвергалась преследованию в России из-за своей ориентации.

В службе безопасности парламента сообщили, что мужчины в действительности могли быть просителями убежища, так как у них при себе были удостоверения из центра приема беженцев. Финские СМИ также указывают, что начальник следствия Кирси Кант не подтвердила информацию о гражданстве пострадавших.

В полиции Финляндии сообщили, что в ближайшее время допросят мужчин. При этом там отказались сообщать детали, относящиеся к расследованию инцидента, в том числе национальность пострадавших. Посольство России в Финляндии пока не прокомментировало данную информацию.

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