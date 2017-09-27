Полицейский упал в канализационный люк у здания МВД на Петровке

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У здания столичного ГУ МВД на Петровке полицейский упал в канализационный люк. В результате падения он получил различные травмы. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Сотрудник полиции упал в канализационный люк у здания Главного управления МВД России по столице. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Около здания столичного главка МВД на улице Петровка, дом 38 сотрудник полиции провалился в канализационный люк. В результате падения он получил травмы", - говорится в сообщении.

В столичном управлении МВД подтвердили факт происшествия. В настоящее время по данному инциденту проводится проверка.

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