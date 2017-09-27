Крах "ВИМ-Авиа": самолеты арестованы, владелец в бегах

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Владелец авиакомпании "ВИМ-Авиа" перестал выходить на связь и мог покинуть территорию Россию, сообщили в Росавиации. По данным СМИ, предположительно, Рашид Мурсекаев улетел в Турцию. Тем временем в аэропортах Даламана, Антальи и бельгийского Льежа за долги арестовали самолеты "ВИМ-Авиа".

Самолеты "ВИМ-Авиа" в среду арестовали за долги в аэропортах турецких городов Даламан и Анталья, а также в бельгийском Льеже. Об этом рассказал глава Росавиации, передает "ТВ Центр".

Кроме того, Александр Нерадько сообщил, что собственник оказавшегося на грани банкротства перевозчика, перестал выходить на связь. Возможно, он покинул территорию России.

Помочь в сложившейся ситуации вызвались несколько отечественных и иностранных компаний. Согласно договоренностям с российскими властями, они выполнят часть чартерных рейсов и возьмут на свое обслуживание самолеты и экипажи "ВИМ-Авиа". Однако найти компании замену пока удается не на всех маршрутах. Под вопросом остается возвращение в Россию около 16 тысяч пассажиров.

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