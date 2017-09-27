Восьмилетняя девочка погибла, упав в фонтан под Воронежем

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В Воронежской области восьмилетняя девочка упала со статуи на территории школы и ударилась головой о бетонное дно фонтана. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти восьмилетней девочки на территории школы в селе Краснолипье Репьевского района под Воронежем. Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР.

"Восьмилетняя девочка после окончания уроков взобралась на статую пустого фонтана и стала ее раскачивать. Не удержавшись, школьница упала, ударившись головой о бетонное дно фонтана. От полученных телесных повреждений девочка скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.

По данным следствия, уголовное дело заведено по статье "Причинение смерти по неосторожности". Кроме того, следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за безопасность детей в школе.

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