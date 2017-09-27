Посольство России запросило информацию о задержании 11 россиян в Испании

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Посольство России в Испании находится в контакте с местными правоохранительными органами по вопросу задержания в провинции Малага 11 россиян. Среди фамилий, фигурирующих в списке задержанных, две совпадают с данными лиц, которые стоят на учете в консульском отделе посольства.

Посольство России в Испании запросило информацию у местных правоохранительных органов о задержании 11 россиян в провинции Малага. Как сообщили ТАСС в диппредставительстве, среди фамилий, фигурирующих в списке задержанных, две совпадают с данными лиц, которые стоят на учете в консульском отделе посольства.

26 сентября в городе Марбелья в ходе проведенной сотрудниками гражданской гвардии Испании специальной операции было задержано 11 человек. Местные стражи порядка утверждают, что россияне, которые связаны с двумя преступными группировками, занимались отмыванием денег.

Российская сторона направила официальные запросы с просьбой сообщить детали произошедшего, фамилии, имена и отчества задержанных, а также их гражданскую принадлежность.

"В настоящее время испанская сторона готовит ответы на запросы. Со стороны задержанных или их родственников каких-либо обращений об оказании консульского содействия не поступало. Находимся в постоянном контакте с испанскими правоохранительными органами, продолжаем отслеживать ситуацию", - сообщили в российском посольстве.

Ранее полиция Испании сообщила о задержании президента футбольного клуба "Марбелья" Александра Гринберга, а также "главаря Солнцевской ОПГ" Арнольда Тамма.

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