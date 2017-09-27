США по ошибке нанесли удар по мирным жителям в Афганистане

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Американская авиация по ошибке нанесла удар по мирным жителям в Афганистане. Инцидент произошел в окрестностях аэропорта в Кабуле. По данным афганских СМИ, в результате обстрела один человек погиб и еще четверо получили ранения.

Авиация США по ошибке нанесла удар по мирным жителям в Афганистане при отражении атаки террористов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб операции "Решительная поддержка".

"Силы США, которые оказывали поддержку афганским силам безопасности, нанесли авиаудар. К несчастью, одна из ракет неправильно сработала, в результате чего были пострадавшие. "Решительная поддержка" глубоко сожалеет, что мирным жителям был причинен вред", - говорится в сообщении.

По данным штаба, инцидент произошел в окрестностях аэропорта в Кабуле. По факту данного происшествия начали расследование.

Ранее афганские СМИ сообщали, что в результате ракетного обстрела аэропорта в Кабуле в среду один человек погиб и еще четверо получили ранения.

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