Россия направила в Донбасс 400 тонн гумпомощи

Теги: Общество помощь россия донбасс

МЧС России направило в Донбасс 69-ю автоколонну с гуманитарной помощью. Грузовики привезут жителям республик порядка 400 тонн грузов.

Около 400 тонн гуманитарной помощи направило МЧС России для жителей Донбасса. Очередная, 69 по счету, автоколонна белых грузовиков вышла в четверг утром из Донского спасательного центра в Ростовской области и направилась к украинской границе. Спасатели везут детские продуктовые наборы, лекарства и медицинское оборудование, передает "ТВ Центр".

Традиционно после прохождения таможни на пунктах пропуска гумконвой разделится на две части и направится в Донецк и Луганскую область. С августа 2014 года на восток Украины было доставлено свыше 70 тысяч тонн гуманитарных грузов. Следующая колонна планируется к отправке в октябре.