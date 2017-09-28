Россия направила в Донбасс 400 тонн гумпомощи
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МЧС России направило в Донбасс 69-ю автоколонну с гуманитарной помощью. Грузовики привезут жителям республик порядка 400 тонн грузов.
Около 400 тонн гуманитарной помощи направило МЧС России для жителей Донбасса. Очередная, 69 по счету, автоколонна белых грузовиков вышла в четверг утром из Донского спасательного центра в Ростовской области и направилась к украинской границе. Спасатели везут детские продуктовые наборы, лекарства и медицинское оборудование, передает "ТВ Центр".
Традиционно после прохождения таможни на пунктах пропуска гумконвой разделится на две части и направится в Донецк и Луганскую область. С августа 2014 года на восток Украины было доставлено свыше 70 тысяч тонн гуманитарных грузов. Следующая колонна планируется к отправке в октябре.
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