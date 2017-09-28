Небензя призвал ООН проверить данные о гумпомощи в Сирии

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США и поддерживаемые ими вооруженные формирования перебросили силы в Дейр-эз-Зор, чтобы не дать сирийской армии взять город под свой контроль. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред Сирии при всемирной организации Башар Джаафари. Постпред России при ООН Василий Небензя поднял проблему распределения гумпомощи в республике.

Коалиция, возглавляемая США, и отряды вооруженной оппозиции препятствуют освобождению Дейр-эз-Зора. Как заявил на заседании Совбеза постпред Арабской республики Башар Джаафари, подконтрольные Вашингтону силы и отряды так называемой "Свободной сирийской армии" приостановили операцию в Ракке и были переброшены на северо-восток, чтобы помешать сирийским войскам взять город под свой полный контроль, передает "ТВ Центр".

В свою очередь российский представитель при ООН Василий Небензя призвал западных партнёров отказаться от попытки заигрывать с боевиками. Он также заявил, что нужно проверить данные об объемах гуманитарной помощи в Сирии.

Сейчас Дейр-эз-Зор, который три года оставался в блокаде террористов запрещённого "Исламского государства ", освобождён уже на 85%. Успешный прорыв был совершён при участии наших ВКС в начале сентября.

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