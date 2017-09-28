В США ушел из жизни основатель Playboy Хью Хефнер

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На 92-м году жизни скончался основатель легендарного журнала Playboy Хью Хефнер. Он умер у себя дома в окружении близких людей. В качестве причины указана естественная смерть. Информация о том, где и когда состоятся похороны, не сообщается.

В США скончался основатель легендарного мужского журнала Playboy Хью Хефнер, ему был 91 год, передает ТАСС заявление компании Playboy Enterprises.

Представитель компании заявил, что Хефнер умер у себя дома в окружении близких людей от естественных причин. Информация о том, где и когда состоятся похороны, не сообщается.

"Мой отец жил исключительной и влиятельной жизнью как виртуоз средств массовой информации и культуры и человек, который стоял за некоторыми из самых значительных социальных и культурных движений современности в защите свободы слова, гражданских прав и сексуальной свободы", - поделился воспоминаниями сын Хефнера Купер, креативный директор Playboy Enterprises.

Первый номер журнала Playboy вышел в США в 1953 году с Мэрилин Монро на обложке. В России журнал выходит с 1995 года. В октябре 2015 года компания Playboy Enterprises перестала печатать в журнале полностью обнаженных женщин.

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