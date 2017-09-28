Дейр-эз-Зор освобожден от террористов на 85%

Теги: Сирийский конфликт перемирие врач

Сейчас Дейр-эз-Зор, который три года оставался в блокаде террористов запрещённого "Исламского государства", освобождён уже на 85%. В окрестностях продолжают действовать боевики.

Машины "скорой помощи" подъезжают к зданию городской больницы каждые несколько минут. Пациентов с тяжелыми ранениями сразу увозят в операционные, передает "ТВ Центр".

В палатах – жарко. Вентиляция не работает. Мама Нэрмина Хабуа обмахивает сына рентгеновским снимком. Он пока еще не пришел в сознание после операции. Рядом с ним взорвался снаряд, выпущенный боевиками. Состояние медики оценивают как очень тяжелое.

"Они обстреливают жилые кварталы. Это – не люди. Посмотрите, что боевики ИГИЛ сделали с моим сыном", - говорит Нэрмина Хабуа.

Несколько часов назад Мухамед стал сиротой. Мина залетела в его квартиру. Врачи пока не рассказали ему о случившемся. Говорят – сейчас главное, чтобы он боролся за свою жизнь. Подобная история в каждой палате.

До войны это была самая крупная клиника в провинции. Лучшее оборудование. Сотни первоклассных врачей. Сейчас и десяти не наберется. Остальные погибли или уехали. Работать приходится в очень тяжелых условиях. Электричество подают в больницу на несколько часов в день, чтобы можно было делать операции. Воду из Евфрата привозят в цистернах. Но главная проблема — отсутствие лекарств.

Из-за блокады лекарства в Дейр-эз-Зор в нужных объемах не поставляли почти 4 года. Небольшие партии сбрасывали с воздуха, но этого не достаточно. Здесь очень нуждаются в антибиотиках и противовирусных препаратах.

После того как правительственным войскам удалось прорвать блокаду, в Дейр-эз-Зор стала поступать гуманитарная помощь. Вместе с продуктами привозят и лекарства. Военного врача Владимира Корзоватых отправили "на разведку". Узнать, какая нужна помощь от российских специалистов.

С собой Владимир привез несколько коробок с самыми необходимыми препаратами. "Сегодня нам удалось доставить немного лекарств. Это наиболее важные медикаменты. Это соответственно антибиотики, жаропонижающие средства, препараты для лечения сердечнососудистой системы. А также лекарства для самых маленьких жителей города - для детей", - рассказал начальник медицинского обеспечения российского Центра по примирению враждующих сторон Владимир Корзоватых.

Разгружать коробки помогает вся больница. Через несколько минут лекарство получит и Мухамед, который потерял родителей, и Нэрмин, которому без нужных уколов, скорее всего, не удалось бы поправиться. Следующую партию медикаментов наши военные привезут через неделю. Вместе с колонной гуманитарной помощи приедут и российские врачи. Чтобы помочь сирийским коллегам.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр", Сирия.