Клинцевич прокомментировал убийство генерала Асапова

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Сколь эффективной была работа Валерия Асапова на посту военного советника? Кому и почему потребовалось устранить его? Где искать предателей и смогут ли наши военные ликвидировать их? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил сенатор Франц Клинцевич.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, который одним из первых высказал версию о том, что генерал Асапов пал жертвой предательства, стал гостем программы "События. 25-й час".

"Уже есть и доказательства, в том числе и со стороны сирийских вооруженных сил. Тем более, этот генерал прошел серьезную боевую школу. Я его лично знал. Он сделал серьезную работу, организовав детальность сирийских вооруженных сил. Начался массированный обстрел именно там, где находился генерал. Шла большая работа, чтобы эту группу уничтожить", - рассказал Клинцевич.

Полный комментарий сенатора смотрите в видео.

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