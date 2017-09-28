Госдума предложила ввести миллионные штрафы для стритрейсеров

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Рабочая группа Госдумы в начале октября обсудит введение новых санкций в отношении стритрейсеров. В частности, теперь им могут грозить миллионные штрафы и лишение свободы. Законопроект может быть внесен в нижнюю палату уже в начале ноября.

Миллионные штрафы и лишение свободы могут грозить фанатам уличных гонок. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы рабочая группа Госдумы обсудит в начале октября, пишет газета "Известия".

Как отметил замглавы комитета по безопасности Анатолий Выборный, законопроект может быть внесен в нижнюю палату уже в начале ноября. Как отметил один из членов рабочей группы, в правоохранительных органах корректировку законодательства "в целом поддерживают". По его словам, в качестве профилактики повторных нарушений рассматривается введение залога: он будет изыматься в пользу государства, если уличный гонщик еще раз нарушит закон.

По мнению экспертов, чрезмерное ужесточение законодательства может дать обратный эффект, а для профилактики подошла бы мера по развитию автодромов и легальных площадок для проведения гонок.

Согласно планирующимся нововведениям, за проезд по тротуару, если автовладелец действовал "из хулиганских побуждений, то есть по мотивам явного неуважения к обществу, общественному порядку и пренебрежительного отношения к окружающим", члены рабочей группы предлагают наказывать штрафом до 50 тысяч рублей или лишением прав на срок от четырех до шести месяцев. В случае, если нарушитель создал угрозу жизни и здоровью пешеходов, уничтожил какое-либо имущество или был задержан повторно за аналогичное нарушение, ему может грозить штраф уже до 300–500 тысяч рублей или лишение свободы сроком до пяти лет.

При этом организаторов незаконных авто- или мотосоревнований предлагается наказывать еще строже — штраф для них может достигнуть 800 тысяч рублей.