Кабмин оставил прежним набор потребительской корзины до 2021 года

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Набор потребительской корзины до 2021 года не изменится. Такое решение приняло российское правительство в связи с привязкой минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму.

Российский кабмин принял решение оставить неизменным набор потребительской корзины до 2021 года в связи с привязкой минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму. Он высчитывается по действующей продуктовой корзине, пишет газета "Известия".

Средняя стоимость потребительской корзины, по данным Росстата, в августе составила 3839,9 рублей, что ниже на 5,6% по сравнению с предыдущими месяцами. В ее состав входят 34 продукта питания. Среди них хлеб, фрукты, овощи, сахар, кондитерские изделия, морепродукты.

До этого Минтруд планировал внести корректировки в минимальный набор продуктов питания с учетом рекомендаций Минздрава, но от этого сценария пришлось отказаться.

Эксперты считают, что минимальный набор потребительской корзины должен в первую очередь соответствовать рекомендациям Минздрава. Нужно увеличить количество свежих овощей и фруктов и уменьшить число мучных изделий и круп. При этом один из экспертов подчеркнул, что нынешний состав корзины неактуален, потребители уже давно не покупают такой состав продуктов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил уравнять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с прожиточным минимумом к 2019 году. Окончательное уравнивание этих двух показателей может произойти не позднее 2019 года.