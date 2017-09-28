Лидер "Христианского государства" сидел за убийство соседки

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Лидер организации "Христианское государство" Александр Калинин, которого задержали за давление на кинотеатры в связи с показом фильма "Матильда", отбывал срок за убийство соседки в Норильске. Как сообщила пресс-секретарь Красноярского краевого суда, вместе с сообщниками он проник в квартиру женщины и забрал 75 тысяч рублей, после чего грабители задушили хозяйку квартиры.

Лидер организации "Христианское государство" Александр Калинин отбывал срок за убийство. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря краевого суда Красноярского края Наталью Мишанину.

По ее словам, убийство было совершено в мае 2002 года. Калинин узнал, что у его соседки, подруги его матери, есть деньги. Он рассказал об этом двум своим знакомым наркоманам. Они попытались проникнуть в квартиру женщины самостоятельно, однако это им не удалось - она не открыла дверь.

"Открыла только, когда постучал Калинин, так как его знала. Все трое ворвались, забрали 75 тысяч рублей, и чтобы не оставлять следов, задушили женщину и ушли", - рассказала пресс-секретарь суда.

Калинин был задержан в сентябре 2002 года. В мае 2003 года он был осужден на 8,5 года колонии строгого режима. Приговор вступил в силу в июне того же года. Калинин отбывал наказание в Норильске.

Полиция возбудила уголовное дело по факту давления на кинотеатры из-за показа фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя. По этому делу задержали руководителя организации "Христианское государство" Александра Калинина. 20 сентября Калинин и еще несколько членов его организации были задержаны по делу о поджоге автомобилей у офиса адвоката Учителя Константина Добрынина. Брат Калинина Юрий сознался в совершении преступления.