"ВИМ-Авиа" прекратит перевозку пассажиров с 16 октября

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Минтранс договорился с аэропортами и топливозаправочными компаниями о бесперебойном обслуживании всей рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа". Перевозки регулярных рейсов будут прекращены с 16 октября.

Перевозка пассажиров регулярных рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" будет осуществляться до 15 октября включительно, с 16 октября она будет прекращена, говорится в сообщении на сайте Минтранса.

Ведомство советует пассажирам, чей рейс запланировал на 16 октября и дальше, сдать билеты по месту их приобретения.

Также Минтранс договорился с аэропортами и топливозаправочными компаниями о бесперебойном обслуживании всей рейсов авиакомпании. Это позволит вывезти чартерных пассажиров из-за границы и осуществить авиаперевозки на регулярных рейсах.

С 23 августа рейсы компании отменяются или отправляются со значительными задержками из-за задолженности перед поставщиками топлива и аэропортами. Против руководства "ВИМ-Авиа" возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Компания продолжала продавать билеты, хотя понимала, что не сможет выполнить рейсы, считает следствие. Владелец авиакомпании Рашид Мурсекаев покинул Россию, по некоторым данным, он мог направиться в Стамбул.

Президент России Владимир Путин в связи с ситуацией с авиакомпанией "ВИМ-Авиа" объявил неполное служебное несоответствие министру транспорта Максиму Соколову. Кроме того, президент упрекнул вице-премьера Аркадия Дворковича в том, что он уделяет недостаточно внимания транспортной отрасли.

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