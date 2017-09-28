Мужчина получил огнестрельное ранение в Чертанове

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В районе Чертаново Южное на юге Москвы мужчина получил огнестрельное ранение. Полиция проводит проверку по данному факту. Пострадавший госпитализирован.

Мужчина получил огнестрельное ранение в районе Чертаново Южное. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

"Вечером 27 сентября на улице Чертановская, дом 53, корпус 1, обнаружен неработающий мужчина 1983 года рождения с огнестрельным ранением живота", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, пострадавшего доставили в больницу сотрудники скорой помощи. Полиция проводит проверку по данному факту, выясняются обстоятельства произошедшего.