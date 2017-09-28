Госдеп назвал сроки уничтожения химоружия США

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США планируют полностью ликвидировать свое химическое оружие до конца 2023 года. Ранее президент России Владимир Путин упрекнул Вашингтон в том, что тот уже трижды переносил сроки ликвидации химоружия.

Соединенные Штаты полностью избавятся от своего химического оружия через пять лет – к концу 2023 года, сообщает Газета.ru.

В Госдепартаменте США уточнили, что власти продолжают работать над уничтожением оставшейся части химоружия в хранилищах в Пуэбло (штат Колорадо) и Ричмонде (штат Кентукки).

Накануне в России были уничтожены все запасы химического оружия – 39 тысяч 967 тонн отравляющих веществ. Последний килограмм химоружия был уничтожен в Удмуртии на объекте "Кизнер". Президент России Владимир Путин упрекнул США в том, что они трижды переносили сроки ликвидации химоружия, в частности, под предлогом отсутствия финансов.

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