Из Московского эндокринного завода эвакуировали 150 человек

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В здании Московского эндокринного завода произошел пожар с задымлением. Эвакуированы около 150 человек. Сейчас возгорание полностью ликвидировано.

Не менее 150 человек эвакуированы из Московского эндокринного завода, расположенного на юге столицы. Там произошло возгорание и задымление, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Москве.

Здание завода находится по адресу Новохохловская улица, дом 25. Пожар произошел на площади одного квадратного метра.

Сейчас возгорание полностью ликвидировано. Причины пожара устанавливаются.