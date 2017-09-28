В Мексике выпал дождь из рыб. Видео

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В мексиканском штате Тамаулипас прошел рыбный дождь. Такие явления происходят чаще всего после штормов и смерчей. Несколько дней назад возле западного побережья Мексики сформировался тропический шторм Пилар, скорость ветра достигала 72 километров в час.