09:58, 28 сентября 2017

В Мексике выпал дождь из рыб. Видео

Теги:  В мире  мексика  шторм  природа

В мексиканском штате Тамаулипас прошел рыбный дождь. Такие явления происходят чаще всего после штормов и смерчей. Несколько дней назад возле западного побережья Мексики сформировался тропический шторм Пилар, скорость ветра достигала 72 километров в час.

На северо-востоке Мексики выпал дождь из рыб, об этом в своем Facebook сообщило Управление гражданской обороны штата Тамаулипас.

"Любопытно. В Тампико прошел небольшой дождь с маленькими рыбками, которые буквально упали с неба", - отметили в Управлении.

Такие явления обычно происходят после штормов и смерчей. 24 сентября у западного побережья Мексики сформировался тропический шторм Пилар, порывы ветра которого достигали 72 километров в час.

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