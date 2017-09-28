На юге России ликвидируют последствия мощного урагана

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Мощный ураган обрушился на Черноморское побережье. Тысячи людей остаются без электричества. На ликвидацию последствий непогоды брошены все силы региона. Порывы ветра достигали 35 метров в секунду. Во многих школах отменены занятия, приостановлена работа Керченской переправы.

Ураган прошелся практически по всему Черноморскому побережью России. В Новороссийске штормовой ветер достигал скорости 35 метров в секунду. Он с легкостью разворачивал тяжёлые башенные краны, валил деревья, сносил небольшие киоски и крыши домов, передает "ТВ Центр".

В некоторых школах из-за непогоды накануне отменили занятия. На трассе ветер едва не сдул несколько большегрузов. Кораблям запретили выход в море. Из-за шторма прекратила работу и Керченская паромная переправа.

Ураган обесточил десятки посёлков в Крыму. Коммунальщики сейчас продолжают устранять последствия непогоды. Шторм заблокировал Керченский пролив. Спасатели отпаивают чаем застрявших на паромной переправе пассажиров.

В порту с обеих сторон Керченского пролива скопились полторы тысячи автомобилей. Спасатели ещё накануне прибыли в порт "Крым" и организовали там полевую кухню.

"Не повлияла непогода и на снабжение полуострова продуктами. Несмотря на шторм, продолжается строительство Крымского моста. Там сейчас готовятся к установке автомобильной арки. Однако из-за шторма пришлось увеличить так называемое "погодное окно" для этой операции. То есть немного скорректировать сроки работ", - пояснил помощник начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Владимир Иванов.

А это уже Симферополь. Поваленные деревья упали прямо на припаркованные автомобили. По данным МЧС, за сутки повреждены минимум 15 машин. Кроме того, сильный ветер порвал электропровода и без света оказались тысячи людей в 16 населённых пунктах. Коммунальщики работают в авральном режиме.

Синоптики успокаивают: уже на выходных штормовое предупреждение будет снято.

Борис Максудов, "ТВ Центр".