В Европарламенте рассказали о нарушении прав человека на Украине

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Международные эксперты представили в Европарламенте доклад о нарушении прав человека на Украине. Ограничение свободы слова, давление на СМИ, политические преследования давно стали обыденной практикой для киевских властей. Все факты подробно описаны и подкреплены доказательствами. Среди выступавших были и украинские журналисты, которые пострадали за желание выполнять свою работу честно.

Украинские власти всеми силами стремятся в Евросоюз, но при этом действуют вопреки хартии ЕС. Свобода слова отдельно закреплена в документах организации. Участники круглого стола слушают украинских журналистов с удивлением. Хотя те не рассказывают чего-то неожиданного. Просто делятся событиями из жизни. Нарушение прав человека и политические репрессии в Незалежной давно стали повседневностью, сообщает "ТВ Центр".

"Почти в географическом центре Европы ко мне подходят трое спортивной внешности людей и угрожают меня покалечить. Я, как законопослушный гражданин, пишу заявление в полицию. Заявление не регистрируют. Но при этом следователь меня выводит на улицу, объясняет - те, кто на вас напали, они все сотрудники полиции", - рассказал журналист Руслан Коцаба.

Руслан Коцаба - государственный изменник, как однажды решили в Киеве. Военный журналист старался объективно освещать события в Донбассе, за что пошел по политической статье. За решеткой провел полтора года, добился оправдания, но в октябре ожидает нового процесса по тому же делу - генпрокуратура не унимается. И он не одинок. Только за шесть месяцев 2017 на Украине зафиксировано более 120 случаев преследования журналистов.

"У нас в Украине процветает оголтелый нацистский режим. Но поскольку для закабаления всей страны им не хватает средств, потому что они много воруют, они избрали тактику жертвы. И на примере затравливания жертвы они показывают электорату, что что-то делают", - говорит юрист Татьяна Монтян.

С действующей киевской властью не договориться, уверены украинские журналисты и правозащитники, не побоявшееся выступить с высокой европейской трибуны. Договориться можно лишь до пули, резюмируют они. Журналистов в Киеве расстреливают и взрывают. Убийства Олеся Бузины и Павла Шеремета до сих пор не раскрыты. Более того, по словам Коцабы, эти уголовные дела недавно получили гриф "Секретно".

О том, что такое свобода слова по-украински, хорошо знают и российские журналисты. Сколько корреспондентов наших федеральных телеканалов занесли в свой послужной список депортацию из Незалежной за то, что, по мнению местных цензоров, что-то не так сказали или написали. Еще добрую половину представителей российских СМИ власти разворачивали по прибытии прямо на паспортном контроле в аэропортах. Наши украинские коллеги в Брюсселе попросили евродепутатов обратить внимание и на эти факты. Однако в скором ответе остаются большие сомнения.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".