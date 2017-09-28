Японский император распустил нижнюю палату парламента

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В Японии распустили нижнюю палату парламента из-за ядерно-ракетной угрозы со стороны КНДР. С инициативой выступил премьер-министр Синдзо Абэ. По его словам, Токио необходимо ужесточить политику в отношении Пхеньяна, который продолжает наращивать свой военный потенциал.

Постановление о роспуске депутатов нижней палаты парламента было принято в четверг на заседании японского правительства и уже одобрено императором. Об этом сообщает "ТВ Центр". Однако, как считают в оппозиции, премьер Синдзо Абэ - он также возглавляет правящую Либерально-демократическую партию - на самом деле просто занимается самопиаром в попытке заручиться поддержкой общественности.

Досрочные выборы в палату представителей японского парламента назначены на 22 октября.

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