Москвичка случайно перевела незнакомке 2,5 млн рублей

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Жительница столицы по ошибке перевела незнакомой женщине 2,5 миллиона рублей и теперь просит полицию помочь отыскать ее. Внезапно получившая миллионы женщина до сих пор не вернула деньги.

Москвичка ошибочно перевела незнакомой женщине 2,5 миллиона рублей и теперь требует вернуть деньги обратно, об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

45-летняя женщина обратилась в полицию с просьбой помочь отыскать незнакомку, которая до сих пор не вернула ей деньги. На данный момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

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