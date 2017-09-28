Песков прокомментировал критику Путина в адрес Дворковича

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Снятие с вице-премьера Аркадия Дворковича задач по транспортной тематике - это вторичный вопрос. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в первую очередь необходимо решить поставленную задачу. Ранее Владимир Путин в связи с ситуацией вокруг "ВИМ-Авиа" заявил Дворковичу, что тот недостаточно внимания уделяет транспортным вопросам.

Снятие с вице-премьера Аркадия Дворковича вопросов транспорта - не главное. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это вторично. Первично - поставлена конкретная задача. Она должна быть решена", - передает его слова агентство "РИА Новости".

Ранее президент Владимир Путин, говоря о ситуации с авиакомпанией "ВИМ-Авиа", заявил Дворковичу, что тот недостаточно внимания уделяет вопросам транспорта. Глава государства поинтересовался у вице-премьера, не перегружен ли он. Путин также объявил неполное служебное несоответствие министру транспорта Максиму Соколову.

С 23 августа рейсы "ВИМ-Авиа" отменяются или отправляются со значительными задержками из-за задолженности перед поставщиками топлива и аэропортами. Против руководства компании возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, перевозчик продолжал продавать билеты, понимая, что не сможет выполнить рейсы. Владелец авиакомпании Рашид Мурсекаев покинул Россию, по некоторым данным, он мог направиться в Стамбул.