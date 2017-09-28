Жители Калиновки начали возвращаться домой после взрыва на складе боеприпасов

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Саперы обследовали военный городок Калиновка, где 26 сентября произошел пожар на складе боеприпасов, местные жители начали возвращаться в свои дома. Тем не менее, склад продолжает гореть, слышны одиночные взрывы.

Военные саперы провели обследование территории военного городка Калиновка, где 26 сентября случился пожар на складе боеприпасов, сообщает РИА Новости.

Всего были обнаружены и изъяты 12 взрывоопасных предметов. Местные жители начали возвращаться в свои дома.

По данным собеседников агентства, склад продолжает гореть, местами слышна одиночная детонация боеприпасов.

Взрывы на складе в Калиновке Винницкой области начались вечером 26 сентября. На арсенале, по данным генштаба Вооруженных сил Украины, хранилось более 80 тысяч тонн боеприпасов. Из-за взрывов были эвакуированы около 30 тысяч человек. Два человека пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье "диверсия".

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