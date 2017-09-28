Басманный суд заочно арестовал информатора WADA Родченкова

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В Москве Басманный вынес решение о заочном аресте информатора WADA Григория Родченкова. По словам пресс-секретаря суда Юноны Царевой, это произошло еще 21 сентября. Также он объявлен в международный розыск.

Информатор WADA Григорий Родченков заочно арестован Басманным судом Москвы. Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории подозревается в злоупотреблениях должностными полномочиями, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

По ее словам, решение было принято 21 сентября. Срок ареста установлен на два месяца с моменты его возможного задержания.

Также Россия объявила Родченкова в международный розыск.

По последним данным, Родченков находится в Соединенных Штатах. Ранее в отношении экс-главы Московской антидопинговой лаборатории в России возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.