СКР сообщил о задержании гендиректора и главного бухгалтера "ВИМ-Авиа"

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Следственный комитет России сообщил о задержании генерального директора и главного бухгалтера авиакомпании "ВИМ-Авиа". Совладельцы компании Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули страну. В настоящее время устанавливается их местонахождение.

Задержаны генеральный директор и главный бухгалтер авиакомпании "ВИМ-Авиа". Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.

"В рамках уголовного дела о хищении денежных средств пассажиров сотрудниками авиакомпании "ВИМ-Авиа" главным управлением по расследованию особо важных дел СК задержан генеральный директор указанной компании Александр Кочнев, а также главный бухгалтер Екатерина Пантелеева", - сказала она.

По словам представителя СКР, в ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение, после чего следствие будет ходатайствовать об избрании им меры пресечения. Совладельцам компании Рашиду и Светлане Мурсекаевым удалось покинуть страну. В настоящее время следствие устанавливает их местонахождение.

С 23 августа рейсы "ВИМ-Авиа" отменяются или отправляются со значительными задержками из-за задолженности перед поставщиками топлива и аэропортами. Против руководства компании возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, перевозчик продолжал продавать билеты, понимая, что не сможет выполнить рейсы. Совладелец авиакомпании Рашид Мурсекаев, по некоторым данным, мог направиться в Стамбул.