Мужчина зарубил топором свою семью на Урале

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В Свердловской области 26-летний мужчина зарубил топором свою мать, сестру и годовалую племянницу. Родственники проживали вместе, причиной ссоры стал бытовой конфликт. Возбуждено уголовное дело.

Следователи возбудили уголовное дело по факту тройного убийства в Свердловской области, сообщает сайт СУ СКР по региону.

По данным следствия, 26-летний мужчина в ходе бытовой ссоры зарубил топором свою 49-летнюю мать, 24-летнюю сестру и годовалую племянницу. Убийцу заметил глава администрации поселка Санкино, поскольку тот был в нетрезвом состоянии и в окровавленной одежде. Он отправился на место трагедии, потушил начавшийся пожар в доме, обнаружил тела погибших и вызвал полицию.

Мотив и точные обстоятельства убийства в настоящее время устанавливаются. Подозреваемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего".

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