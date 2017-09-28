В Москве атмосферное давление обновило сентябрьский максимум в четвертый раз

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Атмосферное давление в Москве продолжает бить сентябрьские рекорды. Уже в четвертый раз за неделю в столице зафиксирован максимум. Снижаться оно начнет только с пятницы.

В Москве в четвертый раз за неделю установлен рекорд по высокому атмосферному давлению. Об этом сообщили в четверг в столичном Метеобюро, передает ТАСС.

Синоптики отметили, что в ночь и утром 28 сентября на станции ВДНХ атмосферное давление достигло 767,8 миллиметра ртутного столба. Этот показатель превзошел тот, что был накануне в среду. В четверг эта величина оказалась не только самой высокой для этого дня сентября, но и для всего первого осеннего месяца за всю историю метеонаблюдений.

Позднее атмосферное давление на станции ВДНХ снизилось до 767,2 миллиметра ртутного столба. С пятницы оно начнет снижаться дальше.