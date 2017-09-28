Монеты XVII века нашли при раскопках в центре Москвы

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Клад из 41 монеты первой половины XVII века обнаружили во время работ по благоустройству на Нижней Радищевской улице в Москве. На эту сумму в то время можно купить два десятка куриц или отдать половину стоимости за корову.

Археологи обнаружили монеты XVII века во время работ по благоустройству столицы в рамках программы "Моя улица".

"Еще одна ценная находка во время работ по благоустройству. На Нижней Радищевской археологи нашли клад из 41 монеты первой половины XVII века. Говорят, этих денег тогда хватило бы на серьезную покупку", - написал мэр на странице в "ВКонтакте".

Найденные московские копейки принадлежат временам правления Василия Шуйского и Михаила Романова. За 41 копейку можно было приобрести два десятка куриц, это сумма также соответствовала половине цены за корову, рассказал руководитель Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Местность, где нашли монеты, относилась к Земляному городу. В XVII веке здесь проходил торговый участок дороги, которая соединяла Москву с Коломной. Между рекой Москвой и трассой находилась Таганская слобода, где проживали и работали кузнецы.

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