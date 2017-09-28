Минобороны опровергло гибель мирных граждан после ударов ВКС в Сирии

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В Министерстве обороны России опровергли сообщения СМИ о гибели 150 мирных жителей в результате авиаударов ВКС в Сирии. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков назвал организацию "Гражданская оборона" мошенниками, а попытки выдать их за объективный источник информации - манипуляцией для дилетантов.

Информация о гибели 150 мирных граждан в результате авиаударов российских ВКС в Идлибе не соответствует действительности. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.

Ранее о гибели более 150 мирных жителей за последнюю неделю сообщило агентство Reuters. По данным агентства, все они стали жертвами бомбардировок российской и сирийской авиации.

"Сирийская "Гражданская оборона", на которую ссылается британское агентство Reuters, сообщая о якобы жертвах мирного населения, - это всё те же "Белые каски". Попытка британцев выдать этих мошенников от войны под новым брендом за объективные источники информации - манипуляция для дилетантов", - сказал Конашенков.