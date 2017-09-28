Греческая авиакомпания поможет вернуть пассажиров "ВИМ-Авиа" в Россию

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Министр транспорта России Максим Соколов, говоря о ситуации с "ВИМ-Авиа", заявил, что главной задачей сейчас является вывоз всех туристов, улетевших за границу рейсами этой авиакомпании, чей отдых уже подошел к концу. Кроме того, стало известно, что греческая авиакомпания EllinAir вернет из Ираклиона в Москву 245 пассажиров, улетевших туда самолетами "ВИМ-Авиа".

В Министерстве транспорта России прошло заседание оперативного штаба по ситуации с "ВИМ-Авиа".

В ходе мероприятия глава ведомства Максим Соколов заявил, что главной задачей является вывоз всех туристов, улетевших за границу рейсами "ВИМ-Авиа", чей отдых уже подошел к концу, и у кого наступила дата вылета. После этого, по мнению Соколова, необходимо приступить к выполнению чартерных рейсов, билеты на которые проданы, но дата вылета не наступила.

"Последний пункт этого плана возможен только после того, как будет завершены вышеуказанные задачи", - заявил министр.

"Для вывоза туристов из Антальи 28 сентября будут задействованы три самолета "ВИМ – Авиа", которые были выпущены вчера из аэропорта "Домодедово" с дозаправкой в аэропорту "Внуково". Они совершат по два оборотных рейса для доставки из Турции порядка 1,5 тысячи пассажиров. Греческая авиакомпания EllinAir вернет из Ираклиона в Москву 245 пассажиров. К летной программе планируется подключение авиакомпании "Ямал", - говорится в сообщении на сайте Минтранса по итогам заседания.

Между тем, некоторых застрявших из-за ситуации с "ВИМ-Авиа" в аэропортах пассажиров уже перевозят. Всего перевезено 668 пассажиров внутренних регулярных рейсов.

С 23 августа рейсы "ВИМ-Авиа" отменяются или отправляются со значительными задержками из-за задолженности авиакомпании перед поставщиками топлива и аэропортами. Против руководства компании возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Следствие установило, что перевозчик продолжал продавать билеты, понимая, что не сможет выполнить рейсы. Сейчас совладелец авиакомпании Рашид Мурсекаев, по некоторым данным, направляется в Стамбул. По другой информации, он находится в Казани.

Кроме того, в СКР сообщили о задержании генерального директора и главного бухгалтера "ВИМ-Авиа".

В связи с ситуацией президент России Владимир Путин в объявил неполное служебное несоответствие министру транспорта Максиму Соколову. Кроме того, глава государства упрекнул вице-премьера Аркадия Дворковича в том, что он уделяет недостаточно внимания транспортной отрасли.