Китай закрывает все совместные предприятия с КНДР
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Власти Китая предписали закрыть в течение 120 дней со дня принятия резолюции Совбеза ООН 2375 все совместные с Северной Кореей предприятия. 11 сентября СБ ООН одобрил ужесточение санкций в отношении КНДР из-за проводимых ею ядерных испытаний.
Власти Китая постановили в течение 120 дней со дня принятия резолюции Совета Безопасности ООН 2375 закрыть все совместные предприятия с участием частных и юридических лиц из КНДР, передает ТАСС.
КНДР за последние несколько месяцев неоднократно проводила запуски баллистических ракет, а также испытала ядерное оружие. 11 сентября СБ ООН одобрил ужесточение санкций в отношении Северной Кореи.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что разочарован бездействием Китая на фоне постоянных ядерных разработок Северной Кореи.
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