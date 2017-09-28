Китай закрывает все совместные предприятия с КНДР

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Власти Китая предписали закрыть в течение 120 дней со дня принятия резолюции Совбеза ООН 2375 все совместные с Северной Кореей предприятия. 11 сентября СБ ООН одобрил ужесточение санкций в отношении КНДР из-за проводимых ею ядерных испытаний.

Власти Китая постановили в течение 120 дней со дня принятия резолюции Совета Безопасности ООН 2375 закрыть все совместные предприятия с участием частных и юридических лиц из КНДР, передает ТАСС.

КНДР за последние несколько месяцев неоднократно проводила запуски баллистических ракет, а также испытала ядерное оружие. 11 сентября СБ ООН одобрил ужесточение санкций в отношении Северной Кореи.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что разочарован бездействием Китая на фоне постоянных ядерных разработок Северной Кореи.

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