Путин заявил о списании более $20 миллиардов долга странам Африки

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Президент России Владимир Путин заявил, что наша страна списала странам Африки долг на сумму более 20 миллиардов долларов в рамках помощи беднейшим странам. Глава государства также отметил, что в 2016 году Россия по каналам Всемирной продовольственной организации выделила на нужды африканских государств 5 миллионов долларов.

Россия списала африканским странам долг на сумму более 20 миллиардов рублей. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на заявление президента Владимира Путина по итогам встречи с лидером Гвинеи Альфой Конде.

"В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более 20 миллиардов долларов", - сказал российский президент.

Путин также отметил, что в 2016 году Россия по каналам Всемирной продовольственной организации выделила на нужды стран Африки 5 миллионов долларов.