В России могут запретить снимать кино с нарушениями ПДД

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Правительство поручило МВД и Минкультуры разработать рекомендации по запрету на показ нарушений ПДД в фильмах. Инициативу уже поддержали депутаты и сенаторы. В Госдуме отметили, такой запрет возымеет больший эффект, чем карательные меры.

Российское правительство предложило не показывать в кино нарушения правил дорожного движения, передает РИА Новости.

Кабмин уже поручил МВД и Минкультуры разработать соответствующие рекомендации. Инициативу правительства поддержали в Совете Федерации и Государственной Думе.

"В американских фильмах, как бы кто к ним не относился, обратите внимание, пристегиваются все - даже преступники. А в наших фильмах никто не пристегивается никогда", - сообщил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

В свою очередь зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич пояснил, что кино и телевидение очень сильно влияют на людей и порой их "кодируют" на допустимость нарушения ПДД в реальной жизни.

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