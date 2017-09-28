Фигурантка "дела Серебренникова" Воронова объявлена в международный розыск

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Басманный суд Москвы заочно арестовал фигурантку "дела Кирилла Серебренникова" продюсера Екатерину Воронову. Теперь обвиняемая объявлена в международный розыск, рассказали в пресс-службе суда.

Басманный суд Москвы заочно арестовал продюсера Екатерину Воронову, которая является фигуранткой "дела Серебренникова" о хищениях 68 миллионов рублей, которые были выделены на культурный проект "Платформа".

По словам пресс-секретаря Басманного суда Юноны Царевой, мера пресечения избрана на два месяца. Сейчас обвиняемая объявлена в международный розыск, сообщает "Интерфакс".

Екатерина Воронова проходит по делу о хищениях 68 миллионов рублей, как и экс-гендиректор основанной режиссером Кириллом Серебренниковым "Седьмой студии" Юрий Итин. Также фигурантами являются экс-генпродюсер Алексей Малобродский и бывший главный бухгалтер Нина Масляева.

Следствие установило, что "Седьмая студия" занималась организацией хищения 68 миллионов рублей, выделенных по линии Минкультуры на реализацию "Платформы".