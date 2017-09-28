Обвинение в хищении стало для гендиректора "ВИМ-Авиа" полной неожиданностью

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Гендиректор "ВИМ-Авиа" Александр Кочнев, которого подозревают в хищении денежных средств пассажиров, считает свой арест абсурдным. 29 сентября ему будет избрана мера пресечения. Об этом сообщил адвокат Михаил Воронин.

Обвинение в хищении стало для гендиректора "ВИМ-Авиа" Александра Кочнева полной неожиданностью, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление адвоката Михаила Воронина.

"Пока он не давал показаний, просто физически не мог - со вчерашнего вечера он находится в СК. С линией защиты он определится позже, но обвинение стало для него полной неожиданностью и он считает его абсурдным", - рассказала защита Кочнева.

Адвокат добавил, что вопрос об аресте гендиректора будет решен 29 сентября. Тогда же будет избрана мера пресечения главному бухгалтеру авиакомпании Екатерине Пантелеевой.

Ранее Следственный комитет сообщил о задержании генерального директора авиакомпании "ВИМ-Авиа" Александра Кочнева и главного бухгалтера Екатерины Пантелеевой. Совладельцам компании Рашиду и Светлане Мурсекаевым удалось покинуть страну. В настоящее время следствие устанавливает их местонахождение.

С 23 августа рейсы "ВИМ-Авиа" отменяются или отправляются со значительными задержками из-за задолженности перед поставщиками топлива и аэропортами. Против руководства компании возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, перевозчик продолжал продавать билеты, понимая, что не сможет выполнить рейсы.

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