Путин принял отставку главы Ненецкого автономного округа

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Президент России Владимир Путин освободил от должности главу Ненецкого автономного округа Игоря Кошина. Временно исполняющим обязанности губернатора региона назначен Александр Цыбульский.

Президент России Владимир Путин освободил от должности губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Кошин написал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Глава государства принял документ. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Александр Цыбульский.

"Назначить Цыбульского Александра Витальевича временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа до вступления в должность лица, избранного губернатором Ненецкого автономного округа", - говорится в указе президента.

Документ вступает в силу со дня подписания. О назначении врио губернатора Путин сообщил Цыбульскому в ходе личной встречи.

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